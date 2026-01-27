Haberler

Polis kılığına girip 3 milyonluk vurgun yaptılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 56 yaşındaki kadını dolandırarak 400 gram altınını çalan 2 şüpheli, Kocaeli'de yakalandı. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, kadını korkutarak altınlarını ele geçirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadını telefonda dolandırıp 400 gram altınını çalan 2 şüpheli Kocaeli'de yakalandı.

Olay, 19 Ocak 2026 tarihinde İnegöl Yeni Mahalle'deki parkta meydana geldi. 2 şüpheli, Kocaeli ilinden telefonla arayıp İnegöl'de yaşayan 56 yaşındaki Emel K.'yı ağlarına düşürdüler. Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, kadına "Adınız FETÖ terör örgütüne karışmış" diyerek korku ve panik oluşturdu. Şüpheliler kadını tüm altınlarını poşete koyup Yeni mahalledeki bir parka çağırdılar. Şüphelilerden Rıdvan Eliş(36), buluştuğu kadının elindeki poşet içerisindeki 3 milyon TL değerindeki 400 gram altını alıp uzaklaştı. Dolandırıldığını anlayan kadın polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

Asayiş ekipleri dedektif gibi iz sürdü

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin peşine düştü. İlçedeki tüm güvenlik kameralarını incelediler. İncelemede şüphelilerden birinin Rıdvan E. (36) olduğunu tespit etti. Ekipler soruşturmayı derinleştirip şüpheliler Rıdvan E. (36) ve Emrah S.'nin (27) Kocaeli'nde saklandıklarını öğrendi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak operasyonla şüphelileri saklandıkları evde yakaladı. Yakalanan şahıslar sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı kamerada

Kadının elinden altınları alan şüphelinin suç ortağı ile telefonla konuşarak sokakta yürüdüğü güvenlik kameralarına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
