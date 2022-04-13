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Dolandırıcılar 374 çeyrek altın ile yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Dolandırıcılar 374 çeyrek altın ile yakalandı

Amasya'da nitelikli dolandırıcılık şüphelisi olarak aranan 3 kişi Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Amasya'da nitelikli dolandırıcılık şüphelisi olarak aranan 3 kişi Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen dolandırıcılık olayı şüphelilerinin kullandıkları araç ile Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine gelecekleri bilgisini aldı.

Yakalanan araçta Jandarma Araştırma (JASAT) timlerince yapılan aramada, 374 adet çeyrek altın ve 3 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.Ö, İ.Ç ve M.B. Merzifon polis ekiplerine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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