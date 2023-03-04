Dolandırıcıdan Oscar'lık hareket...O anlar kamerada

Bursa'da Oscar'lık hareket yaparak dolandırıcılık yapmaya çalışan kişinin foyasını araç kamerası ortaya çıkardı. Otomobilin önüne kendini atan kişinin Almancı zannettiği sürücü Bursalı çıkınca bütün numarası günyüzüne çıktı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Çakır, otomobiliyle seyir halindeyken 2 metre önünde bir kişi bağırarak kendini yere attı. Çakır, hemen otomobilini güvenli bir noktaya çekerek yere düşen kişinin yanına gitti. Yere düşen kişi, Gökhan Çakır'a 'bana çarptın' dedi. Gökhan Çakır, bunun dolandırıcı olduğunu ve tuzak olduğunu anladı. Çevredeki tepki gösteren vatandaşlara otomobilinde güvenlik kamerası olduğunu ve çarpmadığını söylemesi üzerine yerde olan dolandırıcı ayağa kalkarak arkasına bakmadan kaçtı.

Dolandırıcının o anları araç içi kameraya saniye saniye yansıdı.

"Araç kamerası emniyet kemeri gibi zorunlu olmalı" diyen Gökhan Çakır şöyle devam etti, "Ben seyir halindeyken önüme atladı, sonra 'bana vurdun' diyerek bağırmaya başladı. O anda olayı göremeyen insanlar da bana tepki gösterdi. Aracımda kamera olduğu için ben rahattım. Bunlar zaten değerli gördükleri araçların önüne atlıyor. Sorduğun zamanda ise iyi niyetliyse sara hastası olduğunu ve nöbet geçirdiğini söylüyor. İyi niyetli değilse çarptı diyerek halkı da arkasına alarak daha büyük sıkıntılı olaylara yol açıyor. Araç kameralarının da emniyet kemeri gibi zorun olması lazım, çünkü hayat kurtarıyor" dedi. - BURSA