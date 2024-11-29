Üye Girişi
Haberler
Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi

Rejim karşıtları Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi

 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı

Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı

 Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı

Halep düştü, Rus savaş uçakları bombardımana başladı
Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto

Salondaki protesto Erdoğan'ı kızdırdı: Siyonistlerin ağzı, dili olma

Dolandırıcı, Polis ve Savcı Kılığında Vurgun Yaptı

Dolandırıcı, Polis ve Savcı Kılığında Vurgun Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kendini polis ve savcı olarak tanıtan bir kişi, İstanbul, Tunceli ve İzmir'de 5 kişinin 4 milyon 314 bin TL'lik vurgununu gerçekleştirdi. Antalya'da bir vatandaştan ziynet eşyası alırken suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Kendisini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtıp İstanbul, Tunceli ve İzmir'de 5 kişi, Antalya'da da 1 kişinin para ve ziynet eşyalarını alarak toplamda 4 milyon 314 bin TL'lik vurgun yapan şüpheli, bir vatandaşın 200 bin TL değerindeki ziynet eşyasını almak üzereyken suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

Telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, Z.S.K. isimli vatandaşı baskı altına alarak 205 bin TL tutarındaki ziynet eşyasını ve bir miktar parasını elden alan şüpheli M.Ö., aynı yöntemi kullanarak Ü.H. isimli vatandaştan da 200 bin TL tutarındaki ziynet eşyasını alma teşebbüsünde bulunduğu anda Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalandı.

2 olayın da şüphelisi M.Ö hakkında yapılan inceleme ve araştırmalarda; İstanbul, Tunceli ve İzmir İl Emniyet Müdürlüklerine müracaatta bulunan 5 ayrı vatandaştan da benzer yöntemlerle 4 milyon 109 bin TL tutarında ziynet eşyasının ve nakit paranın alınması olaylarına karıştığı tespit edildi.

Şüpheliye ait cep telefonu ve sim kartına el konulurken, adli makamlara sevk edilen M.Ö., 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Baba Vanga'nın 2025 yılı kehaneti
img

Mide bulandıran iddiayı duyunca kemerle meydan dayağı çektiler
img

İstanbul'da 13 özel hastaneye kayyum atandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Eski ABD Başkanı John Tyler, hangi yıl doğmuştur? Şu anda hayatta olan Harrison Ruffin Tyler'ın babasının babası olan eski ABD başkanı John Tyler, hangi yıl doğmuştur? BUSKİ Bursa su kesintisi! 29-30 Kasım Osmangazi, Gemlik, Yıldırım su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bu Baba Başka Baba adlı şarkının bestecisi MESAM kayıtlarında nasıl yer almaktadır? "The Godfather" filminin müziğini kullanarak Ercan Saatçi'nin sözlerini yazdığı ve Ufuk Yıldırım'ın da aranjörlüğünü yaptığı "Bu Baba Başka Baba" ... ASKİ Ankara su kesintisi! 29-30 Kasım Mamak, Çankaya, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Dardanel Ton satıldı mı, kim aldı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 29-30 Kasım Kadıköy, Çekmeköy, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar yayınlanmayacak mı, Arka Sokaklar neden yok? KOSKİ Konya su kesintisi! 29-30 Kasım Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 29-30 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.