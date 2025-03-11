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Dolandırıcı Hükümlü Samsun Adliyesine Sevk Edildi

Dolandırıcı Hükümlü Samsun Adliyesine Sevk Edildi
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Samsun'da dolandırıcılık suçundan 29 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve sahte altın seti ile yakalanan Ö.E., polis işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da dolandırıcılık suçundan 29 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve sahte altın seti ile yakalanan hükümlü, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda dolandırıcılık suçundan hakkında 29 ayrı yakalama müzekkeresi ve toplam 29 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 167 bin 860 TL para cezası bulunan Ö.E. yakalandı. Şahsın aracında yapılan aramada sahte hasır altın seti ele geçirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan Ö.E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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