Dolandırıcı bayram ziyaretinde yakalandı

DÜZCE (İHA) - Düzce'de bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, bayram ziyareti için gittiği babasının evinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşları dolandıran ve hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Y.C.'nin, Gümüşova ilçesindeki babasının evine gittiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüphelinin, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa