Dolandırıcı B.O. Fethiye'de Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dolandırıcılık suçundan 55 yıl hapis cezası bulunan şahıs, sıkı takip sonucu kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karagözler Mahallesi'nde B.O. isimli şahsı sıkı takibe aldı. Dolandırıcılık suçundan 10 ayrı arama kaydı bulunan B.O. isimli şahıs, ekipler tarafından yapılan operasyonla yakalandı. 55 yıl hapis cezası bulunan B.O. isimli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA