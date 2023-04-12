Doktor dönüşü kaza: 2 yaralı

Samsun'da hasta annesini doktora götürüp evlerine dönerken araçlarıyla yoldan çıkan 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Amasya'da ikamet eden Halilibrahim Tozlu, şeker hastası olan annesi Server Tozlu ile birlikte Samsun'a özel doktora gidip geri dönmek için yola çıktılar. Halilibrahim Tozlu idaresindeki 05 AAK 711 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki çam ağaçlarını parçalayıp durdu. Kazada yaralanan Halilibrahim Tozlu ile annesi Server Tozlu ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN