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Doğubayazıt'ta Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde evinde uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları bulunan şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekipler, şüpheli M.A'nın adresinde yaptıkları aramada 123 gram metamfetamin ile 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Şüpheli M.A, gözaltına alındı.