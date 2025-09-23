Haberler

Doğubayazıt'ta TIR Dorsesinde 463 Paket Steroid ve Diş Dolgusu İlacı Ele Ge geçirildi

Doğubayazıt'ta TIR Dorsesinde 463 Paket Steroid ve Diş Dolgusu İlacı Ele Ge geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen gümrük denetiminde, bir TIR'ın dorsesinde gizlenmiş 463 paket steroid ve diş dolgusu ilacı bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük sahasında, jandarma ekipleri Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personeli ile birlikte denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde bir TIR'ın dorse bölümünde gizlenmiş halde 463 paket steroid ve diş dolgusunda kullanılan ilaç ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
