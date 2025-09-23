Doğubayazıt'ta TIR Dorsesinde 463 Paket Steroid ve Diş Dolgusu İlacı Ele Ge geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki TIR dorsesine gizlenmiş 463 paket steroid ve diş dolgusu ilacı bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük sahasında, jandarma ekipleri Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personeli ile birlikte denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde bir TIR'ın dorse bölümünde gizlenmiş halde 463 paket steroid ve diş dolgusunda kullanılan ilaç ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AĞRI