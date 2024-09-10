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Doğubayazıt'ta intihar girişimine son anda müdahale

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşanan dramatik olayda, bir vatandaşın intihar girişimine son anda müdahale edildi. İntihar etmek isteyen genç, uzun süren ikna çalışmaları sonucunda güvenli bir şekilde binadan indirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşanan dramatik olayda, bir vatandaşın intihar girişimine son anda müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, İshak Paşa Mahallesi'nde oturan ve Siirt nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen genç, yaşadığı borç sorunları nedeniyle bunalıma girerek 6 katlı bir binanın çatısına çıktı. İntihar etmek isteyen genci gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Uzun süren ikna çalışmaları sonucunda genç, ekipler tarafından güvenli bir şekilde binadan indirildi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen genç, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı binada inceleme başlattı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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