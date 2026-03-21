İran'ın İsrail'e saldırısında Mescid-i Aksa yakınlarına füze parçası düştü: 1 yaralı

Doğu Kudüs semalarında İran'dan İsrail'e fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemlerin tarafından engellenmesinin ardından Mescid-i Aksa yakınlarına düşen füze parçalarının yol açtığı patlamada 1 kişi yaralandı.

Tahran yönetiminin ABD ve İsrail'e yönelik saldırılara misillemeleri sürerken, İsrail hava savunma sistemleri işgal altındaki Doğu Kudüs semalarında İran'a ait bir füzeyi tespit ederek müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından Kudüs'te Mescid-i Aksa çevresine füze parçaları düştü. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, olayda patlama meydana geldiği ve şarapnel etkisiyle yaralanan 1 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Filistinli kaynaklar, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde iki patlama sesinin duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiğini aktardı. Bölgeden yoğun dumanlar yükselirken, kaynaklar Mescid-i Aksa'ya bu kadar yakın bir noktaya ilk kez füze parçası düştüğünü belirtti. Öte yandan, bölgeye düşen parçaların İran'dan fırlatılan füzeye mi yoksa önleme kapsamında İsrail tarafından ateşlenen füzeye mi ait olduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı