Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle kapalı 110 köy yolu bulunuyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrasında kapalı köy yollarını açma çalışmaları sürüyor. Bölgede İl Özel İdaresi ekiplerinin kapalı bulunan 110 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Kar geçtiğimiz hafta bölge genelinde etkili olurken, etkisini hafta sonundan itibaren azalttı. Ancak bölge illerinin yüksek kesimlerde ise karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bölge illerinden karın en fazla etkili olduğu il olan Artvin'de merkezde 2, Ardanuç'ta 5, Arhavi'de 1, Borçka'da 3, Murgul'da 1, Şavşat'ta 65 ve Yusufeli ilçesinde 13 olmak üzere toplamda 90 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Rize'de ise İkizdere'ye bağlı 7, Çamlıhemşin ilçesine bağlı 6 ve Ardeşen'e bağlı da 1 köy yolu olmak üzere 14 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor. Giresun'da ise kar yağışı nedeniyle merkezde 3, Alucra 2 ve Keşap ilçelerinde 1 olmak üzere 6 köy yolu kapalı bulunurken, Gümüşhane ve Trabzon'da kar nedeniyle kapalı köy yolu bulunmuyor. - TRABZON