Doğanşehir'de Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenerek gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonunda, farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu belirlenen 4 kişinin adresine operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda şüphelilerM.H., İ.K., M.H. ve Y.H., çaldıkları malzemelerle birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.H., serbest bırakıldı, diğer 3 şüpheli ise; 'nitelikli hırsızlık' sucundan tutuklandı.