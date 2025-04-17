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Doğalgaz Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde virajı alamayan doğalgaz yüklü bir tır devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ekipler, yolu tek şeritten ulaşıma açtı.

Doğalgaz yüklü tır devrildi: 1 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde virajı alamayan doğalgaz yüklü Mercedes tır devrilirken, kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris istikametinden Muğla istikametine seyir halinde olan 48 ARP 228 dorse plakalı doğalgaz yüklü Mercedes tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajda devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tır sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan tır sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yolda trafik tek şeritten sağlanırken, ekiplerin bölgede çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT KURT - 3.Sayfa
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