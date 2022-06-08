Doğalgaz santralindeki trafo patlaması korkuttu - Haberler

Doğalgaz santralindeki trafo patlaması korkuttu Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Enka Doğalgaz Kombine Çevirim Santrali'ndeki patlama sesi ekipleri harekete geçirdi. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Enka Doğalgaz Kombine Çevirim Santrali'ndeki patlama sesi ekipleri harekete geçirdi. Panik oluşturan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, Adapazarı ilçesine bağlı Taşkısığı Mahallesi'nde bulunan Enka Doğalgaz Kombine Çevirim Santrali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, santralde patlama sesinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre trafodan çıktığı iddia edilen patlama, korku dolu anlara sebep oldu. Patlama neticesinde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Sakarya 3. Sayfa Haberler

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