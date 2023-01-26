Doğalgaz kutularından topraklama çubuğu çalan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, doğalgaz servis kutularındaki bakır topraklama çubuklarını çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Battalgazi Mahallesi'ndeki bazı binaların önündeki doğalgaz servis kutularındaki bakır topraklama çubukları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Topraklama çubuklarının çalındığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin S.M. olduğunu belirleyerek yakaladı.

4 ayrı ikametten topraklama çubuğu çalınmasıyla ilgili emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ