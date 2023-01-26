Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğalgaz kutularından topraklama çubuğu çalan şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Doğalgaz kutularından topraklama çubuğu çalan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, doğalgaz servis kutularındaki bakır topraklama çubuklarını çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, doğalgaz servis kutularındaki bakır topraklama çubuklarını çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Battalgazi Mahallesi'ndeki bazı binaların önündeki doğalgaz servis kutularındaki bakır topraklama çubukları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Topraklama çubuklarının çalındığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin S.M. olduğunu belirleyerek yakaladı.

4 ayrı ikametten topraklama çubuğu çalınmasıyla ilgili emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Hisarcık Elbistan 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title