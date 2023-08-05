Doğal gaz boru hattında patlama: 1 Yaralı
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Niğde'de elektrik altyapı çalışması sırasında, doğalgaz borusu patladı.
Niğde'de elektrik altyapı çalışması sırasında, doğalgaz borusu patladı. Olayda 1 kişi yaralandı.
Niğde merkez Aşağı kayabaşı mahallesi Atatürk bulvarında doğalgaz taşıyan ana boru hattında patlama meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Olayda 1 kişi hafif yaralandı. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa