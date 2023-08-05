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Doğal gaz boru hattında patlama: 1 Yaralı

3. Sayfa Haberleri

Niğde'de elektrik altyapı çalışması sırasında, doğalgaz borusu patladı.

Niğde'de elektrik altyapı çalışması sırasında, doğalgaz borusu patladı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Niğde merkez Aşağı kayabaşı mahallesi Atatürk bulvarında doğalgaz taşıyan ana boru hattında patlama meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Olayda 1 kişi hafif yaralandı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Niğde 3. Sayfa Haberler

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