Doğal gaz 2 kişiyi hastanelik etti

- Doğalgaz 2 kişiyi hastanelik etti

DÜZCE - Düzce'de Erkan E. ile eşi Esin E. doğalgazdan hastanelik oldu.

Olay, saat 10.30 sıralarında Fatih Mahallesi Fehmi Öney Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan E. ve eşi Esin E. havanın soğuk olması sebebiyle doğalgaz kombisini yaktı ve uykuya daldı. Bacadan borusu çıkan kombiden sızan doğalgaz aileyi etkiledi. Evdeki kokuyu fark eden çiftin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Karı koca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erkan E. ve Esin E.'nin sadece karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti bulunduğu, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zehirlenmeyle ilgili inceleme başlatıldı.