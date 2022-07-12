Doğada nadir görülen kara leylek, av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu - Haberler

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Doğada nadir görülen kara leylek, av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Doğada nadir görülen kara leylek, av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu

Kocaeli'de Türkiye'de nadir görülen kuş türleri arasında yer alan kara leylek, av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu.

Kocaeli'de Türkiye'de nadir görülen kuş türleri arasında yer alan kara leylek, av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Veteriner hekimler tarafından ilk müdahalesi yapılan leylek, koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, tüfekle vurulmuş halde yaralanan kara leylek buldu. Ender görülen türlerden olan kara leylek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. İlk olarak kanadından yaralanmış olduğu tahmin edilen kara leyleğin röntgeni çekildi. Röntgende kanadının kırıldığı ve kanat içerisinde tüfekten çıkan saçma parçaları olduğu tespit edildi. Veteriner hekimlerin müdahalesi sonucunda saçma parçaları çıkartıldı. Güçten düşen kara leyleğe operasyon sonrasında gerekli vitamin ve mineral desteği verilerek rehabilitasyon sürecine geçildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına salınacak olan kara leyleğin tedavi süreci bir müddet daha devam edecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türkiye Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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