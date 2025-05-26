Doğa Yürüyüşünde Kaybolan Müdür Yardımcısı Cansız Bedeni Bulundu

Doğa Yürüyüşünde Kaybolan Müdür Yardımcısı Cansız Bedeni Bulundu
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Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun cansız bedenine Gürlek Şelalesi yakınlarında ulaşıldı. Kaybolduktan 27 saat sonra bulunan Bartu için arama çalışmaları geniş kapsamlı bir ekip tarafından yürütüldü.

Doğa yürüyüşünde kaybolan müdür yardımcısının cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı 27 saat sonra ölü bulundu

ÇANAKKALE - Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun Gürlek Şelalesi yakınlarında cansız bedenine ulaşıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, dün saat 16.00 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Adatepebaşı köyündeki Gürleyik Şelalesi yakınlarında 17 kişilik grup ile doğa yürüyüşü yaptığı sırada kayboldu. Grup durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede arama çalışması başlatıldı.

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 25 kişilik asayiş timi ve 1 iz takip köpeği, 2 dron, Çanakkale AFAD'dan İl Müdürü, 1 Şube Müdürü ve 6 kişilik arama kurtarma ekibi, 1 dron, AKUT'tan 5 kişilik arama kurtarma ekibi ve köylülerden oluşan yaklaşık toplam 50 kişilik ekibe ilave olarak AFAD Başkanlığı tarafından İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne, Kırklareli illerinden 70 kişilik AFAD Arama Kurtarma ekibi görevlendirildi.

Bölgede devam eden 120 kişilik ekiple arama çalışmaları sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, 27 saat sonra Gürlek Şelalesi yakınlarında ölü bulundu.

Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kazdağı'nda yürüyüş yaptığı sırada, Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Adatepebaşı Köyü Gürleyik Şelalesi civarında kaybolan vatandaşımızın bulunması için Jandarma, AFAD, AKUT, UMKE ve çevre illerden gelen destek ekipleri ve bölge halkının katılımıyla kapsamlı arama kurtarma çalışmaları yürütülmüştür. Yapılan çalışmalar neticesinde, 26 Mayıs 2025 tarihinde saat 19.34 itibarıyla vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İPEK YAVAŞ - 3.Sayfa
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