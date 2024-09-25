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Doğa Koruma Ekipleri Yasa Dışı Avlanan Bir Kişiye Cezai İşlem Uyguladı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis İl Müdürlüğü ekipleri, avcılık belgesi olmadan avlanan bir kişiye 4 bin 966 TL idari para cezası uyguladı. Koruma-kontrol çalışmaları sırasında 18 kişi denetlenirken, bir kişi yasa dışı avlanmakta yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan koruma-kontrol çalışmaları sırasında avcılık belgesi olmadan avlandığı tespit edilen 1 kişi hakkında 4 bin 966 TL idari para cezası uygulanacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14 Bölge Müdürlüğüne bağlı DKMP Bitlis İl Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde koruma kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Güroymak ilçesinde; Ağaçür ve Boryan genel avlağı, Tatvan ilçesi, Kıyıdüzü genel avlağı ve Tatvan genel avlağında koruma-kontrol çalışmaları sırasında 18 kişi kontrol edilerek, 1 kişinin yasa dışı avlandığı tespit edildi. Şahıs hakkında avcılık belgesi olmadan avlanmaktan 4 bin 966 TL idari para cezası uygulanmak üzere av kabahat tutanağı düzenlenecek. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar bitlis

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