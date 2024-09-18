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Doğa Harikası Şelaleye Zarar Veren Maden Faaliyetleri Durduruldu

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Hatay'da Dekuk şelalesine zarar veren maden arama firmasının faaliyetleri durduruldu. Valilik, patlatma işlemi sonrası şelaleye verilen zararla ilgili idari sürecin devam ettiğini açıkladı.

Doğa harikası şelaleye zarar veren patlatmayla ilgili maden firmasının faaliyetleri durduruldu

HATAY - Hatay'da maden arama firmasının faaliyetleri esnasında gerçekleştirilen patlamada doğa harikası Dekuk şelalesine zarar verildi. Hatay Valiliği, maden işletme ruhsatına sahip sahada çalışma yürüten firmanın faaliyetlerinin durdurulduğunu belirterek idari sürecin devam ettiğini açıkladı.

Defne ilçesindeki Dekuk şelalesi, ilkbahar aylarında şarıl şarıl akan suyuyla sıcak havada serinlemek isteyen vatandaşların vazgeçilmez adreslerindendi. Yaz ve sonbahar mevsiminde kuraklığın etkisiyle etkisini yitiren şelaleye 100 metre mesafede gerçekleştirilen patlamada doğa harikası şelale zarar gördü. Patlamaya ilişkin görüntülerin kısa sürede sosyal medyada paylaşılması üzerine Hatay Valiliği konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemede; söz konusu bölgenin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen maden işletme ruhsata sahip olduğu açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, doğal zenginlik olan Dekuk şelalesine zarar veren maden firmasının faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Hatay Valiliği tarafından yapılan söz konusu açıklamada; Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından 17.09.2024 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan Hatay ili, Defne İlçesinde bulunan Dekuk Şelalesi civarında, madencilik faaliyetleri yürüten bir firmanın taş ocağı patlatma görüntülerinin yayınlanması üzerine Valiliğimiz derhal ilgili birimleri harekete geçirmiş ve yerinde yapılan inceleme sonucunda; kamuoyuna yansıdığı haliyle söz konusu taş ocağının taş patlatma faaliyetinden dolayı herhangi bir vatandaşımızın zarar görmediği, sahanın Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Maden İşletme Ruhsatına sahip olduğu, söz konusu şelalenin Kentsel, Kültürel ve Doğal Sit alanlarından olmadığı, ancak Hatayımıza ait bir değer olduğu, patlatmadan dolayı kaya parçalarının eğimin de etkisiyle etrafa saçılıp şelale yatağına yuvarlanarak şelaleye zarar verdiği, şelalenin mevsimsel durumu nedeniyle kuru olduğu, patlatma yapılan yer ile şelale üst noktası arasında yaklaşık 100 metre mesafe olduğu tespit edilmiştir. Doğal zenginliklerimize bu şekilde zarar veren ilgili maden firmasının faaliyetleri durdurulmuş olup idari süreç devam etmektedir. Asırların Felaketi depremlerden sonra Kadim Şehrimiz Hatayımızı her yanı ve yönüyle yeniden ihya çalışmaları devam ederken doğal zenginliklerimizin de koruyucusu olduğumuzu, bu ve buna benzer hiçbir faaliyetin cezasız kalmayacağını; bununla birlikte doğal güzelliğimiz ilgili şelalenin temizlenmesi ve eski haline getirilmesi çalışmalarına ivedilikle başlanacağı hususları; Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - 3.Sayfa

3-sayfa Güncel Yaşam Hatay Maden Çevre Doğa

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