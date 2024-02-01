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Diyarbakırlı 'Ramazan Hoca' Cinayeti: Zanlının Detayları Ortaya Çıktı

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Diyarbakırlı 'Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldüren zanlının, çay ocağına gidip hiçbir şey söylemeden Pişkin'i göğsünden 3 kez bıçakladığı ortaya çıktı. Zanlının ayrıca 9 ayrı suçtan emniyette kaydı bulunduğu, annesini darp ettiği gerekçesiyle de arandığı öğrenildi.

Diyarbakırlı 'Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldüren zanlının, çay ocağına gidip hiçbir şey söylemeden Pişkin'i göğsünden 3 kez bıçakladığı ortaya çıktı. Zanlının ayrıca 9 ayrı suçtan emniyette kaydı bulunduğu, annesini darp ettiği gerekçesiyle de arandığı öğrenildi.

Dün Fatih'te meydana gelen olayda, sosyal medyada "Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, işlettiği çay ocağında Erkan B. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı olaydan bir gün sonra yakalayarak gözaltına aldı. Erkan B. sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, Ramazan Pişkin cinayetine dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Yürüyerek geldi, otobüsle kaçtı

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarıyla, zanlının olay günü Zeytinburnu'ndan tam bir buçuk saat yürüyerek olay yerine geldiği belirlendi. Olayın meydana geldiği yerde ve şüphelinin kaçış güzergahı üzerindeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen ekipler, zanlının cinayeti işledikten sonra kaçtığı ve bir süre sonra durarak bir kişiden sigara alıp içtiğini belirledi. Güvenlik kamera görüntüleri incelemelerinde, zanlının sigara içtikten sonra Aksaray'da otobüse bindiğini ve Beyoğlu Piyalepaşa'da otobüsten inerek Hacıhüsrev'e girdiği tespit edildi. Cinayet Büro ekipleri, Hacıhüsrev'de yapılan sokak çalışmalarının ardından zanlının yaşadığı yeri tespit etti ve Erkan B. kıskıvrak yakalandı.

Tartışma olmadan bıçaklamış

Ekiplerin çalışmalarıyla, Erkan B.'nin Ramazan Pişkin'i tanıdığı ve çay ocağına gidip hiçbir şey söylemeden direkt Ramazan Pişkin'i göğsünden 3 kez bıçakladığı öğrenildi. Erkan B.'nin babasının da Ramazan Pişkin'in çay ocağına yakın bir yerde iş yerinin bulunduğu zanlının Ramazan Pişkin'i bu sebeple tanıdığı belirlendi.

Daha önce de annesini darp ettiği için aranması varmış

9 ayrı suçtan emniyette kaydı bulunduğu ortaya çıkan katil zanlısı Erkan B.'nin ailesi ile görüşmediği, daha önce de annesini darp ettiği ve bu sebeple kasten yaralama suçundan aranması bulunduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlının önümüzdeki saatlerde ifadesinin alınması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Zeytinburnu İstanbul Güvenlik Yakalama Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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