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5 kişinin öldüğü Diyarbakır ve Mardin'deki yangından gelen görüntüler endişe verici

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçradı. 5 kişinin hayatını kaybettiği anız yangınında bölgeden gelen görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Önüne çıkan her şeyi yutan alevler nedeniyle gece adeta gündüze döndü.

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, yangında 10'u ağır 44 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Diyarbakır Mazıdağı Mardin Çınar 3.Sayfa Güncel Haberler

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