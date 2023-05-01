Diyarbakır ve Gaziantep'te toplam 278 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan operasyonlarda 278 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan operasyonlarda 278 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "26-27 Nisan tarihlerinde Diyarbakır ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen operasyonlarda, 220 kilo toz esrar, 25 kilo kubar esrar ve 33 kilo bonzai ile çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilerek 6 şüpheli yakalandı" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR