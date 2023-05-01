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Diyarbakır ve Gaziantep'te toplam 278 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır ve Gaziantep'te toplam 278 kilo uyuşturucu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan operasyonlarda 278 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan operasyonlarda 278 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "26-27 Nisan tarihlerinde Diyarbakır ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen operasyonlarda, 220 kilo toz esrar, 25 kilo kubar esrar ve 33 kilo bonzai ile çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilerek 6 şüpheli yakalandı" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Gaziantep Jandarma 3. Sayfa Haberler

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