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Diyarbakır valiliğinden cami göçüğüyle ilgili açıklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Diyarbakır valiliğinden cami göçüğüyle ilgili açıklama

Diyarbakır Valiliği, Hacı Baki Çelik Camii'nde meydana gelen göçükte 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı açıkladı.

Diyarbakır Valiliği, Hacı Baki Çelik Camii'nde meydana gelen göçükte 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bağlar ilçemiz Bağcılar Mahallesi'nde yapımı devam eden Hacı Baki Çelik Cami ve Külliyesi inşaatında saat 09.45 sıralarında kalıp göçüğü meydana gelmiş, 1'i ağır olmak üzere toplam 6 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, ilk müdahalelerinin ardından en yakın hastanelere sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Olayla ile ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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