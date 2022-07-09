Diyarbakır trafiği havadan denetlendi: 26 araç sürücüsüne ceza yağdı - Haberler

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Diyarbakır trafiği havadan denetlendi: 26 araç sürücüsüne ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Diyarbakır trafiği havadan denetlendi: 26 araç sürücüsüne ceza yağdı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan trafik denetimi sonucunda 26 araç sürücüsüne kural ihlali gerekçesiyle 8 bin 863 TL ceza kesildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan trafik denetimi sonucunda 26 araç sürücüsüne kural ihlali gerekçesiyle 8 bin 863 TL ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2022 yılı Kurban Bayramı tatili ve sonrasında trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini azaltmak maksadıyla Diyarbakır-Bingöl devlet karayolları üzerinde İçişleri Bakanlığının "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganı ile havadan ve karadan trafik denetimi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada; yapılan denetim sonucunda kural ihlali yaptığı tespit edilen 26 araç sürücüsüne 8 bin 653 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamanın devamında, "Sorumluluk bölgesinde bulunan karayollarında trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların en aza indirilmesi ile can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi maksadıyla trafik denetimlerine aralıksız olarak devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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