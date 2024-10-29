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Diyarbakır Surlarından Düşen 12 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Diyarbakır Surlarından Düşen 12 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'da ailesiyle tatil için gelen 12 yaşındaki Zeynep Nursima Tümen, surlardan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tümen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

Diyarbakır Surlarından düşen 12 yaşındaki kız, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün Van'dan ailesiyle Diyarbakır'a gelen ve surlara çıkan Zeynep Nursima Tümen(12), düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tümen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Dicle Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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