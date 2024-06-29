Diyarbakır Sur ilçesinde silahlı kavga: Bir kişi ve çocuk ağır yaralandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kavgaya karışan bir kişi ve o esnada yoldan geçen kadının kucağındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Sur ilçesi Hasırlı Mahallesi Yenikapı Sokağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan bir kişi yaralanırken, seken kurşunlardan biri de o esnada yoldan geçen kadının 1 yaşındaki çocuğuna isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR