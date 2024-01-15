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Diyarbakır Sur ilçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay ile ilgili bir kişi gözaltına alınırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay ile ilgili bir kişi gözaltına alınırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi İnönü Bulvarı'nda aralarında husumet bulunan iki grup, cadde kenarındaki kaldırımda karşı karşıya geldi. Darp ve silah kullanılan olayda 1 kişi öldü, 3 yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay ile ilgili bir kişi gözaltına alınırken, o anlar çevredeki bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olay ile ilgili incemeler sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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