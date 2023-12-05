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Diyarbakır Sur ilçesinde restorasyon çalışması sırasında duvar düşmesi sonucu işçi hayatını kaybetti

5 Aralık 2023 12:28 Son Güncelleme: 12:30 Abone Ol

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde restorasyon çalışması yapılan bölgede dinlenen bir işçinin üzerine duvar düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.