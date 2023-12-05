Diyarbakır Sur ilçesinde restorasyon çalışması sırasında duvar düşmesi sonucu işçi hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde restorasyon çalışması yapılan bölgede dinlenen bir işçinin üzerine duvar düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde restorasyon çalışmasının yapıldığı bölgede dinlenen işçinin üzerine duvar düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, merkez Sur ilçesi Savaş Mahallesi Köprülü Sokak'ta restorasyon çalışmasının yapıldığı şantiye sahasında Abdulkadir Kömür (53), dinlendiği esnada üzerine duvar çöktü.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kömür, hayatını kaybetti.
Olay ile ilgili inceleme devam ediyor. - DİYARBAKIR