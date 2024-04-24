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Diyarbakır Sur ilçesinde otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Sur'un Yukarıkılıçtaşı Mahallesi Kent Ormanı içinde K.E. idaresindeki 27 AHM 638 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, sürücüyle birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Sur'un Yukarıkılıçtaşı Mahallesi Kent Ormanı içinde K.E. idaresindeki 27 AHM 638 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, sürücüyle birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır İnceleme Sur Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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