Diyarbakır Sur ilçesinde otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Sur'un Yukarıkılıçtaşı Mahallesi Kent Ormanı içinde K.E. idaresindeki 27 AHM 638 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, sürücüyle birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada, 3 kişi yaralandı.
Sur'un Yukarıkılıçtaşı Mahallesi Kent Ormanı içinde K.E. idaresindeki 27 AHM 638 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, sürücüyle birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR