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Diyarbakır Sur ilçesinde metruk ev çöktü

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 30 yıllık metruk ev, bitişiğindeki evin üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evin çevresine şerit çekilerek önlem alındı.

Olay, merkez Sur ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Behram Paşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki 30 yıldır boş olan iki katlı müstakil bir ev, iftar vaktinde çöktü. O esnada metruk yapının yan tarafında bulunan ev zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, ekipler zarar gören evin ve metruk yapının çevresine şerit çekerek önlem aldı.

Olay anını anlatan ev sakini Aynur İlhan, yetkililere metruk evin acilen yıkılması çağrısında bulundu. İlhan, "Ben ev çöktüğü esnada patates kızartıyordum. Evin duvarları çöktüğü sırada taşları benim evimin kapısını açtı. O esnada çok korktum. 10 tane taş birden içeri girerken dedim belki tavan üstüme düşüyor. İçeri toz duman olunca göz gözü görmüyordu. Bağırmamla birlikte eşim ve çocuklarım aşağı indi. Biz canımızı zor kurtardık" dedi.

Ziya Gökalp Mahallesi Muhtarı Muhsin Sanay ise, bu durumun daha önceki yıllarda da yaşandığını dile getirerek, "Olayın yaşandığı ev tarihi bir yapıdır. Bunun gibi tarihi evler her gün tehlike arz ediyor. Bu ilk değil. Daha önceki yıllarda da bu evin bir kısmı çökmüştü. Bu durumu yetkililere bildirmemize rağmen çözüm bulunamadı. Şu anda mahallemizde böyle yapılar maalesef çok. Lütfen bu soruna bir çözüm bulun" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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