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Diyarbakır-Siverek yolunda otobüs kazası: 2 kişi yaralandı

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Diyarbakır-Siverek yolunda seyir halindeki bir otobüs, çarptığı otomobilde 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır-Siverek yolunda yolcu otobüsünün çarptığı otomobilde 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır eski Siverek yolu mevkisinde seyir halindeki yolcu otobüsü, otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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