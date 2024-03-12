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Diyarbakır-Siverek kara yolunda otostop çeken genç hayatını kaybetti

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Diyarbakır-Siverek kara yolunda otostop çeken bir genç, bindiği tırın başka bir tıra arkadan çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü ise yaralandı. Kazada, otostop çeken genç hayatını kaybederken, sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır-Siverek kara yolu üzerinde otostop çeken genç, bindiği tırın başka bir tıra arkadan çarpması sonucu kazada hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Diyarbakır-Siverek kara yolu 60. kilometresinde Diyarbakır istikametinden Şanlıurfa istikametine giden 42 V 2009 plakalı palet yüklü tır, arıza yapan yol kenarındaki plakası öğrenilemeyen parke taşı yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazada 42 V 2009 plakalı tır içerisindeki otostop çektiği öğrenilen şahıs hayatını kaybederken, sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı sürücüyü çevredeki hastaneye kaldırırken, otostop çeken şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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