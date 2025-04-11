Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Özgür Özel hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan

Söz Bahçeli'de! Kritik görüşmeye ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz

Erdoğan'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça

Diyarbakır-Şanlıurfa Yolunda Kamyon Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda sebze yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti. Kazada yol kenarındaki bariyerlere çarpan kamyon, sebzelerinin dağılmasına neden oldu.

Diyarbakır- Şanlıurfa yolunda sebze yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

DİYARBAKIR - Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu 30'uncu kilometresinde sebze yüklü kamyon devrildi, ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu 30'uncu kilometresinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 33 ATP 092 plakalı sebze yüklü kamyon şoförü yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrildi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yol tek şeritli açılırken kamyon dorsesinden dağılan sebzelerin toplanmasıyla birlikte trafik ulaşıma açıldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.