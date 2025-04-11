Diyarbakır-Şanlıurfa Kara Yolunda Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu 30'uncu kilometresinde sebze yüklü kamyon devrildi. Kaza sonucu ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu 30'uncu kilometresinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 33 ATP 092 plakalı sebze yüklü kamyonun şoförü, yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrildi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yol tek şeritli açılırken kamyon dorsesinden dağılan sebzelerin toplanmasıyla birlikte trafik ulaşıma açıldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. - DİYARBAKIR