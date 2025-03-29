Diyarbakır Polisinden Ramazan Bayramı İçin Güvenlik Önlemleri

Diyarbakır'da polis ekipleri güvenlik önlemlerini sürdürüp vatandaşlara uyarıda bulundu.

Diyarbakır polisi, tüm birimleriyle Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içinde geçirilmesi için tam kadro sahada görev alıyor. Turizm polisi, yunus ekipleri ve asayiş birimleri, 7/24 esasına göre önlem alarak vatandaşların arasında nöbet tutuyor. Ekipler, anons yaparak vatandaşları olası risklere karşı uyarıp dikkatli olmalarını istedi. - DİYARBAKIR