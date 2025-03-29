Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama

Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi

CHP lideri Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı

Mansur Yavaş, Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek

Direksiyon başında bunu yapan yandı

Diyarbakır Polisinden Ramazan Bayramı İçin Güvenlik Önlemleri

Diyarbakır Polisinden Ramazan Bayramı İçin Güvenlik Önlemleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır polisi, Ramazan Bayramı'nın güvenli bir şekilde geçirilmesi için tüm birimleriyle sahada görev alıyor. Ekipler, vatandaşları olası risklere karşı uyararak dikkatli olmalarını istiyor.

Diyarbakır'da polis ekipleri güvenlik önlemlerini sürdürüp vatandaşlara uyarıda bulundu.

Diyarbakır polisi, tüm birimleriyle Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içinde geçirilmesi için tam kadro sahada görev alıyor. Turizm polisi, yunus ekipleri ve asayiş birimleri, 7/24 esasına göre önlem alarak vatandaşların arasında nöbet tutuyor. Ekipler, anons yaparak vatandaşları olası risklere karşı uyarıp dikkatli olmalarını istedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.