Haberler

Diyarbakır Merkezli Kaçakçılık Operasyonu: 78 Gözaltı

Diyarbakır Merkezli Kaçakçılık Operasyonu: 78 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu kapsamında 12 ilde 78 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli silahlar, mühimmat ve kaçakçılıkla ilgili ekipmanlar ele geçirildi.

Diyarbakır merkezli 12 ilde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 78 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Diyarbakır genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Adıyaman, Trabzon, Kahramanmaraş, İstanbul, Hatay, Şırnak, Bingöl, Şanlıurfa, İzmir, Mardin, Mersin ve Malatya olmak üzere 12 ilde yapılan operasyonda toplamda 78 şahıs gözaltına alınırken başka suçtan aranması olan 1 şahıs yakalandı. Dosya kapsamında ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 2 adet silah atölyesi, 42 adet ruhsatsız tabanca, 268 adet kurusıkı tabanca, 10 adet tüfek, 336 adet şarjör, 6 bin 7 adet çeşitli çaplarda fişek, 172 adet yiv ve seti bulunan namlu, 183 adet silah çevirmede kullanılan çelik materyal, 3 adet boş sürgü, 20 adet üst kapak, 1 adet taşlama makinası, 1 adet matkap, 1 adet lazer makinası, 1 adet mengene, torna makinası, balistik yelek, 2 gram narkotik madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında bugüne kadar yakalanan toplam 78 şahıstan 26'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Sevk edilenlerden 19'u tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 7'si hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dünyanın gözü Gazze'de! Hamas, 7 İsrailli rehineyi Kızılhaç'a teslim etti

Dünyanın gözü Gazze'de! Rehine takası başladı
İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? 'Uzun sürecek' diyen profesör tarih verdi

İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi
Halk ekmek fabrikasında fare skandalı! Hemen kapatıldı

Belediyenin halk ekmek fabrikasında skandal! Hemen kapatıldı
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza veto

Bu kez veto! Fenerbahçeli oyuncuyu duyar duymaz reddetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır-Mardin karayolunda feci kaza! 3'ü çocuk 14 yaralı

Kaza sonrası gelen görüntüler korkunç! Feci kazada bilanço ağır
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza veto

Bu kez veto! Fenerbahçeli oyuncuyu duyar duymaz reddetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.