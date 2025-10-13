Diyarbakır Merkezli Kaçakçılık Operasyonu: 78 Gözaltı

Diyarbakır merkezli 12 ilde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 78 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Diyarbakır genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Adıyaman, Trabzon, Kahramanmaraş, İstanbul, Hatay, Şırnak, Bingöl, Şanlıurfa, İzmir, Mardin, Mersin ve Malatya olmak üzere 12 ilde yapılan operasyonda toplamda 78 şahıs gözaltına alınırken başka suçtan aranması olan 1 şahıs yakalandı. Dosya kapsamında ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 2 adet silah atölyesi, 42 adet ruhsatsız tabanca, 268 adet kurusıkı tabanca, 10 adet tüfek, 336 adet şarjör, 6 bin 7 adet çeşitli çaplarda fişek, 172 adet yiv ve seti bulunan namlu, 183 adet silah çevirmede kullanılan çelik materyal, 3 adet boş sürgü, 20 adet üst kapak, 1 adet taşlama makinası, 1 adet matkap, 1 adet lazer makinası, 1 adet mengene, torna makinası, balistik yelek, 2 gram narkotik madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında bugüne kadar yakalanan toplam 78 şahıstan 26'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Sevk edilenlerden 19'u tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 7'si hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. - DİYARBAKIR