Diyarbakır Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 3 Tutuklama

Diyarbakır Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 3 Tutuklama
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Diyarbakır'da sahte araç kiralama siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin 330 milyon 471 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 şüphelinden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin sahte araç kiralama sitesi üzerinden elde ettikleri 330 milyon 471 bin Türk lirası geliri MASAK, banka ve kripto hesaplarına yansıdı.

İnternet üzerinden sahte araç kiralama siteleri oluşturarak dolandırmak suretiyle, dolandırıcılık eylemine maruz kalan müştekilerin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yaptığı müracaatlar sonrasında çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar sonucunda ülke geneli 286 vatandaşı dolandırmak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen, alınan Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporunda banka ve kripto hesaplarında 330 milyon 471 bin Türk lirası işlem hacmi olduğu anlaşılan şahısların yakalanması amacıyla; Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Sakarya, Aydın ve Sivas illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar kapsamında 13 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 5'i savcılıktan, 5'de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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