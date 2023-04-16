Diyarbakır merkezli 50. 'Kökünü Kurutma Operasyonunda ele geçirilenler sergilendi: 215 gözaltı

Diyarbakır merkezli 8 ilde başlatılan 50. Kökünü Kurutma Operasyonunda kilolarca uyuşturucu madde ve türevleri ile silah ele geçirilirken, gözaltı kararı çıkartılan 236 şüpheliden 215'i yakalandı.

Diyarbakır merkezli 8 ilde başlatılan 50. Kökünü Kurutma Operasyonunda kilolarca uyuşturucu madde ve türevleri ile silah ele geçirilirken, gözaltı kararı çıkartılan 236 şüpheliden 215'i yakalandı.

Cuma günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde beraberinde Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile düzenlediği basın toplantısında, Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin bilgiler paylaşmıştı.

Diyarbakır'daki operasyon sabah saat 04.45'te başlatılırken, emniyet teşkilatından 2 bin 135 polis, 20 polis dedektör köpek ve hava araçlarıyla gözaltı kararı çıkartılan 236 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Söz konusu operasyonda, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Ağrı, İstanbul, Çankırı, Mersin ve Malatya'da yapıldı. Yaklaşık 8 ay süren yoğun çalışmalar sonucu Diyarbakır Narkotik Polisi değişik iş kollarına ait rollere bürünerek il genelindeki bütün hedeflerine takip ve yakalama yaptı.

Sokak satıcıları yine polisin takibinden kurtulabilmek için irtibatlı oldukları ticari taksi sürücüleri ve moto kuryeler ile birlikte hareket edip, operasyon çerçevesinde bu şahıslara da işlem yapıldığı kaydedildi.

50. Kökünü Kurutma Operasyonu çerçevesinde yapılan çalışmalarda toplamda; 210 kilo 216,21 gram esrar maddesi, 8 kilo 263,43 gram metamfetamin maddesi, 2 kilo 596,71 gram kokain maddesi, 809 gram eroin maddesi, 420 gram skank, 8 kök kenevir bitkisi, 27 adet sentetik ecza, 13 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 350 adet çeşitli çaplarda fişek, 4 adet hassas terazi, 1 adet terör örgütü elebaşına ait resim, 1 adet uyuşturucu preslemede kullanılan makine ele geçirildiği belirtildi.

50. Kökünü Kurutma Operasyonunda, 236 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilirken, 215'i gözaltına alınmış olup, bu şahısların ifade alma işlemine kentte bulunan iki ayrı gözaltı merkezinde devam edilmekte olduğu kaydedildi.

Gözaltına alınan şüpheliler 16-17 Nisan tarihlerinde adli mercilere sevk edileceği, 21 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Operasyonda ele geçirilen suç unsurları Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi. - DİYARBAKIR