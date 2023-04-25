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Diyarbakır merkezli 21 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayan, eleman kazandıran, hukuki destek veren, propagandasını yapan, 60'a yakın sokak...

Diyarbakır merkezli 21 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayan, eleman kazandıran, hukuki destek veren, propagandasını yapan, 60'a yakın sokak...

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır merkezli 21 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayan, eleman kazandıran, hukuki destek veren, propagandasını yapan, 60'a yakın sokak eylemini gerçekleştirenlere yönelik polisin düzenlediği operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 21 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayan, eleman kazandıran, hukuki destek veren, propagandasını yapan, 60'a yakın sokak eylemini gerçekleştirenlere yönelik polisin düzenlediği operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır PKK 3. Sayfa Haberler

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