Diyarbakır merkezli 21 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayan, eleman kazandıran, hukuki destek veren, propagandasını yapan, 60'a yakın sokak...
3. Sayfa Haberleri
Diyarbakır merkezli 21 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayan, eleman kazandıran, hukuki destek veren, propagandasını yapan, 60'a yakın sokak eylemini gerçekleştirenlere yönelik polisin düzenlediği operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır merkezli 21 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayan, eleman kazandıran, hukuki destek veren, propagandasını yapan, 60'a yakın sokak eylemini gerçekleştirenlere yönelik polisin düzenlediği operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa