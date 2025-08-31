Diyarbakır Mega Sanayi Sitesi'nde Yangın

Diyarbakır Mega Sanayi Sitesi'nde atık çöp toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Diyarbakır Mega Sanayi Sitesi'ne ait atık çöp toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Mega Sanayi Sitesi'nde atık malzemelerin bulunduğu çöplük alanda henüz bilenmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların şehir merkezinden görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
