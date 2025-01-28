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Diyarbakır Karayolu'nda Tırda Yangın Çıktı

Diyarbakır Karayolu'nda Tırda Yangın Çıktı
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Sabah saatlerinde Diyarbakır karayolunda seyir halindeki bir tırda bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Sürücünün durumu fark etmesiyle yangın kontrol altına alındı, maddi hasar oluştu ama yaralanma olmadı.

Diyarbakır karayolunda seyir halindeki bir tırda yangın çıktı.

Sabah saatlerinde Hilvan çıkışında meydana gelen olayda, seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten alev alan tır, sürücüsünün durumu fark etmesi üzerine yol kenarına çekildi. Sürücünün haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahalede bulunan ekipler, yangını kontrol altına aldı. Tırda maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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