Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde anız yangınında traktör yandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangına müdahale eden traktör yandı.

Alınan bilgilere göre, Silvan ilçesi Akçeltik, Güzderesi, Yesilköy ve Nohuttepe köylerinde henüz nedeni belirlenemeyen anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır ve Batman'dan itfaiye, AFAD ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın söndürme müdahalesinde vatandaşlardan birinin traktörü yanarak kül oldu. - DİYARBAKIR