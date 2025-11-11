Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde köprü inşaatında meydana gelen çökme sırasında yaralanan 4 kişi hastaneye sevk edilirken, 2 kişiyi enkaz altından çıkarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa