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Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde silahlı olay: 3 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Kırıkkaşık köyünde akşam saatlerinde iki aile arasında henüz belirlenmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu 3 kişi silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi

Yaralılar, Hazro İlçe Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Jandarma Hazro Olay Diyarbakır 3.Sayfa Güncel Haberler

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