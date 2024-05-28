Diyarbakır'ın Hani ilçesinde silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir kişi, evinin kapısının çalınması üzerine dışarıya çağrıldıktan sonra göğsünden silahla vurularak yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde evinin kapısı çalınıp dışarıya çağrılan şahıs, göğsünden silahla vurularak yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Çarşı Mahallesi'nde evindeyken kapısı çalınıp dışarıya çağrılan B.Y. (72), kapıya çıktığı esnada henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. B.Y., göğsünden ve kolundan yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
B.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Hani Devlet Hastanesine, ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR