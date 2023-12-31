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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen kazada hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hafriyat kamyonunun seyir halindeki otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Ergani istikametinden Diyarbakır istikametine doğru giden S.G. idaresindeki 31 AGF 279 plakalı hafriyat kamyonu, seyir halindeki F.Ç. kontrolünde olan 06 BH 1076 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobilin içindeki baba A.Ç. (68), R.Ç. ve sürücü yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Ergani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. A.Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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